banner549

banner547

Son Dakika
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Kosova polisinden çağrı: Paniğe kapılmayın!
Kosova polisinden çağrı: Paniğe kapılmayın!
TEKNOFEST Ordu yarışmaları sona erdi
TEKNOFEST Ordu yarışmaları sona erdi

Avşar Türkmenleri Bu Şenlikte Buluşacak

Avşar Türkmenleri, Büyükşehir ve Talas Belediyeleri ile Dünya Avşarlar Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenecek şenlikte bir araya gelecek.

KAYSERİ 01.08.2022, 11:11
Avşar Türkmenleri Bu Şenlikte Buluşacak

Avşar Türkmenleri, Büyükşehir ve Talas Belediyeleri ile Dünya Avşarlar Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenecek şenlikte bir araya gelecek.

6 Ağustos Cumartesi günü Talas Paraşüt İniş Alanında saat 17.00’de başlayacak şenlikte ünlü sanatçılar Esat Kabaklı ve Nurgül Şahballı sahne alacak. Halk Oyunları ve Mehteran gösterilerinin de yer alacağı etkinlikte ayrıca Halk Ozanı Halil Daylak, Aşık Kulfani, Aşık Tugay Kocakaya, Aşık İsa Yaldız, Avşar Ozan ve Ertuğrul İmami gibi mahalli sanatçılar birbirinden güzel türküleri seslendirecek. Aynı gün ayrıca ‘Türk Tarihi’ konulu bir de panel düzenlenecek. Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda saat 14.00’te başlayacak panelde Prof. Dr. Behzat Çimen, Prof. Dr. Mustafa Talas, Prof. Dr. Ahmet Öztürk ve Prof. Dr. Osman Mucuk konuşmacı olarak yer alacak.

Panelin moderatörlüğünü ise Prof. Dr. Remzi Kılıç yapacak.

Yorumlar (0)
29°
açık