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AVM-DER Başkanı Tahir Çelik: “AVM’ler eviniz kadar güvenli”

AVM-DER VE GLA YÖNETİM A.Ş. BAŞKANI TAHİR ÇELİK YAPTIĞI AÇIKLAMADA, AVM’LERDEKİ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNİN GÜÇLÜ VE EN ÜST DÜZEYDE OLDUĞUNU VE ZİYARETÇİLER İÇİN EVLERİ KADAR GÜVENLİ BİR ORTAM HAZIRLADIKLARINI SÖYLEDİ.

AVM-DER Başkanı Tahir Çelik: “AVM’ler eviniz kadar güvenli”

AVM-DER VE GLA YÖNETİM A.Ş. BAŞKANI TAHİR ÇELİK YAPTIĞI AÇIKLAMADA, AVM’LERDEKİ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNİN GÜÇLÜ VE EN ÜST DÜZEYDE OLDUĞUNU VE ZİYARETÇİLER İÇİN EVLERİ KADAR GÜVENLİ BİR ORTAM HAZIRLADIKLARINI SÖYLEDİ.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 17:59
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AVM-DER Başkanı Tahir Çelik: “AVM’ler eviniz kadar güvenli”

11 Mayıs’ta kademeli olarak açılmaya başlayan alışveriş merkezleri, 1 Haziran itibariyle sinema ve eğlence haricinde tam kadro hizmet vermeye başlayacak. AVM-DER ve GLA Yönetim A.Ş. Başkanı Tahir Çelik yaptığı açıklamada, AVM’lerdeki Koronavirüs önlemlerinin güçlü ve en üst düzeyde olduğunu ve ziyaretçiler için evleri kadar güvenli bir ortam hazırladıklarını söyledi.

Türkiye‘de sayıları 460’ı bulan AVM’lerde tedbirler kapsamında girişte ateş ölçümünden kapasite oranlarına, klima ve havalandırma sistemlerinden özel dezenfekte işlemlerine kadar yeni normale geçiş kuralları uygulanmaya başlandı. Alışveriş merkezi ziyaretçileri için sağlıklı ve evlerindeki gibi güvenilir bir ortam oluşturabilmenin önemine değinen Tahir Çelik, Korona virüs’e karşı aldıkları bir dizi önlemi açıkladı. Özellikle maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konularında dikkat ve hassasiyetle hareket ettiklerini ve en üst düzeyde tedbirler alındığını kaydeden Çelik, “Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ile İçişleri Bakanlığı tarafından, Alışveriş merkezleri hakkındaki Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nce karara bağlanarak ilgili Valilikler tarafından Alışveriş Merkezlerine tebliğ edilen esasları dikkate alarak hazırlıklarımızı yaptık. Tedbirlerde en ufak bir gevşeme ve ihmale mahal vermeden ziyaretçilerimizi bekliyoruz” dedi.

AVM-DER ve GLA Yönetim A.Ş. Başkanı Tahir Çelik, vatandaşların 1 Haziran’dan itibaren gönül rahatlığı içerisinde korkmadan alışveriş merkezlerine gelebileceklerini söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

”AVM’ler en üst düzeyde tedbir almalarına rağmen AVM’ler üzerinde yanlış bir algı oluşturuldu ve adeta AVM’ler bir günah keçisi haline getirildi. Özellikle klima konusunda yazılı, görsel ve sosyal medyada maalesef toplumda bir panik havası oluşturuldu. Alışveriş merkezlerinin ortak alanlarında kesinlikle iç ortam havası kullanılmayarak, ortama yüzde 100 taze hava veriyoruz ayrıca havalandırma sistemlerini gece de çalıştırıyoruz. Hazırlık döneminde klima santrallerinin filtrelerinin temizlik ve bakım işlemleri yapıldı ve hatta bir çok AVM’de yenilendi. Özetle söylemek gerekirse hassasiyetle ve ciddi sorumluluk bilinci ile çok güçlü tedbirler aldık ziyaretçilerimiz gönül rahatlığı ile alışveriş keyfine kaldıkları yerden devam edebilirler.”

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