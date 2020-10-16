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Avcılar yarın için sabırsızlanıyor

2020-2021 AV SEZONUNDA 2. VE 3. GRUP KUŞLAR İLE 1. GRUP MEMELİLERİN AV SEZONU YARIN AÇILACAK.

KAYSERİ 16.10.2020, 15:41
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Avcılar yarın için sabırsızlanıyor

2020-2021 av sezonunda 2. ve 3. grup kuşlar ile 1. grup memelilerin av sezonu yarın açılacak. Av sezonu 24 Ağustos’ta 1. grup memeliler ve 2. grup memeliler ile açılmıştı.

Kocasinan Argıncık Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Kemal Çelik konu ile ilgili açıklama yaparak, önemli bilgiler verdi. Çelik, “Ülkemizde Avcılık, 4195 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na göre her yıl Tarım ve Orman Bakanlığında toplanan heyet tarafından Merkez Av Komisyonu(MAK) kararları alınır ve o sezon boyunca uyulması gereken kurallar belirlenir. 2020-2021 av sezonunda 2. grup kuşlar (Kum Kekliği, Kınalı Keklik, Çil Kekliği) 3. grup kuşlar (Sakarmeke, Sakarca, Yeşilbaş, Boz ördek, Fiyu, Çamurcun, Macar Ördeği, Tepeli Patka, Kılkuyruk, Elmabaş Patka, Çıkrıkçın, Suçulluğu, Kaya Güvercini, Tahtalı, Karatavuk, Öter Ardıç, Kaşıkgaga, ve Çulluk) ve 1 grup memeliler (Yabani Tavşan, Ada tavşanı, Tilki, Kaya Sansarı) avları 17 Ekim 2020 tarihinde açılacaktır. Kayseri Kocasinan Argıncık Avcılık ve Atıcılık Derneği olarak 24 Ağustos 2020 tarihinde 1. grup kuşlar (Bıldırcın, Üveyik) ve 2. grup memeliler (Yaban Domuzu) sezonu üyelerimiz tarafından açılmış olup herhangi olumsuz durum yaşanmamıştır ve yasalar çerçevesinde av hayvanları avlanmıştır, aynı zamanda tarım zararlıları da avlanarak tarımla geçinen vatandaşlarımıza fayda sağlanmıştır. Yeni açılacak sezonda ülkemizdeki tüm avcılara kanunlara ve vicdana uyan, kazasız belasız, bol muhabbetli ve bereketli avlar dilerim” diye konuştu.

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