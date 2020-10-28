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Atletler Erciyes’te form tutuyor

TOHM ATLETİZM SPORCULARI, 2021 YILINDA YAPILACAK OLAN OLİMPİYAT OYUNLARI, BÜYÜKLER AVRUPA ŞAMPİYONASI, İSLAM VE DAYANIŞMA OYUNLARI, U23 AVRUPA ŞAMPİYONASI, U20 AVRUPA GENÇLER ŞAMPİYONASINA HAZIRLANMAK AMACIYLA ERCİYES’TE KAMP YAPIYOR.

KAYSERİ 28.10.2020, 11:41
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Atletler Erciyes’te form tutuyor

TOHM Atletizm sporcuları, 2021 yılında yapılacak olan Olimpiyat Oyunları, Büyükler Avrupa Şampiyonası, İslam ve Dayanışma Oyunları, U23 Avrupa Şampiyonası, U20 Avrupa Gençler Şampiyonasına hazırlanmak amacıyla Erciyes’te kamp yapıyor.

Birçok başarıya imza atarak Ayyıldızlı Türk Bayrağını uluslararası platformlarda göndere çektiren sporcular, 2021 yılı içinde gerçekleşecek olan yarışlar için Erciyes’te Yüksek irtifa kampında form tutuyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporculara ve antrenörlerine başarılar dileyerek, katılacakları yarışlarda İstiklal Marşını tüm dünyaya dinleteceklerine inandığını belirtti.

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