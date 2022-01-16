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Aşısız ve virüsü atlatmamış vatandaşlar uçak seyahatlerinden önce PCR testi verecek

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, aşısız ve virüse yakalanmamış olan vatandaşlar için uçak yolculuklarından 48 saat öncesine ait negatif PCR testi istenmeye devam edecek.

KAYSERİ 16.01.2022, 20:36
Aşısız ve virüsü atlatmamış vatandaşlar uçak seyahatlerinden önce PCR testi verecek

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, aşısız ve virüse yakalanmamış olan vatandaşlar için uçak yolculuklarından 48 saat öncesine ait negatif PCR testi istenmeye devam edecek.

Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

“Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 15.01.2022 tarihli ve E-13588366-149-83 sayılı yazısında belirtilen esaslara ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 16.01.2022 tarih ve E-89780865-153-22955 sayılı “Uçak Seyahatlerinde PCR Testi Uygulaması” konulu Genelgelerinde belirtildiği üzere huzurevi/bakım evi/sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız ve ya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları, belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler, yurtdışına seyahat edecek kişiler (Seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda), aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçak ile şehirlerarası seyahat edecekler için PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilmesine, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personel (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli), tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlar, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilerde ise PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığı ve bu çerçevede aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin yurt içinde uçakla gerçekleştirecekleri seyahatler için azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi istenilmesine devam edilmesine, havayolu yolcu taşımacılığı yapan firmalarca uçağa kabul öncesinde HES kodu üzerinden aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulamasının yapılmasına, hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmemesine, Hıfzıssıhha Kurullarında alınan bu kararın basın yayın yolu ile duyurulmasına ve bu duyurunun tebligat yerine geçmesine, alınan kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”

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