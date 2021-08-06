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Antika Pazarı meraklılarını ağırlamaya devam ediyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen Antika Pazarı, 8 Ağustos Pazar günü yine antika satıcıları ile antika severlerin buluşmasına sahne olacak.

KAYSERİ 06.08.2021, 10:27
Antika Pazarı meraklılarını ağırlamaya devam ediyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen Antika Pazarı, 8 Ağustos Pazar günü yine antika satıcıları ile antika severlerin buluşmasına sahne olacak.

’Harman Meydanında Tarihe Yolculuk’ sloganıyla başlatılan ve her ayın 2. Pazar Günü Harman Mahallesi Meydanı’nda kurulan Antika Pazarı, antika meraklılarını ağırlamaya devam ediyor. Antika tarım aletlerinden, sanatsal ürünlere, çeşitli koleksiyon parçalarından ev eşyalarına kadar birçok ürünün yer aldığı pazara her zaman olduğu gibi bu Pazar günü de yoğun ilgi bekleniyor.
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