Amatör Lig’de 6.Hafta tamamlandı
Kayseri Süper Amatör Küme’de 6. hafta maçları dün oynanan 10 karşılaşma ile geride kaldı.
Kayseri Süper Amatör Küme’de 6. hafta maçları dün oynanan 10 karşılaşma ile geride kaldı.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan devam ediyor. A Grubunda Kayseri Şekerspor ilk mağlubiyetini alırken, B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Kayserigücü FK, deplasmanda Tomarza Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde alınan sonuçlar ise şu şekilde:
Erciyes Esen Makina-Kayseri Gençlerbirliği: 4-0
Tomarza Belediyespor-Kayserigücü FK: 1-1
Buğdaylıspor-Erciyes Reşadiye Gençlik: 4-2
Esentepespor-Kayseri Yolspor: 2-3
Başakpınar Belediyespor-Gültepespor:1-1
Hacılar Erciyesspor-Özvatan Gençlikspor: 2-4
Kocasinan Ülküspor-Kayseri Şekerspor: 3-1
Talas Anayurtspor-Sanayi Esnafspor: 2-2
Kocasinan Şimşekspor-Yavuzspor: 6-1
OSB Teknik Koleji-Amarat Gençlikspor: 0-0