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Ali Ataş’ın yeni takımı Tekirdağ Kapaklıspor oldu

Kayserili genç forvet oyuncusu Ali Ateş, yeni sezon öncesinde Tekirdağ’ın Bölgesel Amatör lig temsilcilerinden Kapaklıspor ile anlaşmaya vardı.

KAYSERİ 06.04.2021, 11:28
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Ali Ataş’ın yeni takımı Tekirdağ Kapaklıspor oldu

Kayserili genç forvet oyuncusu Ali Ateş, yeni sezon öncesinde Tekirdağ’ın Bölgesel Amatör lig temsilcilerinden Kapaklıspor ile anlaşmaya vardı.

Son olarak Kepez belediyespor forması giyen Kayserili başarılı oyuncu Ali Ateş, 17 Nisan’da başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig maçları öncesinde 2. Bölge 6. Grup’ta Tekirdağ’ı temsil edecek olan Kapaklıspor ile anlaşmaya vardı. Kayseri Erkiletspor alt yapısından yetiştikten sonra Kayseri Şekerspor ve Kepez Belediyespor formaları giyen başarılı golcü, sezon öncesinde yeni takımı ile antrenmanlara başladı. Ali Ateş, önemli rakipler ile mücadele edecekleri ligde takımına üst düzey katkı sağlamak istediğini söyledi.
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