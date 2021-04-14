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Ahırdaki elektrik kaçağı nedeniyle 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde bir ahırda meydana gelen elektrik kaçağı nedeniyle 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

KAYSERİ 14.04.2021, 09:31
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Ahırdaki elektrik kaçağı nedeniyle 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde bir ahırda meydana gelen elektrik kaçağı nedeniyle 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay, ilçeye bağlı Kızılören Mahallesinde oturan Nuri Atilla’ya ait ahırda meydana geldi. Akşam saatlerine doğru ahırdan ses gelmesi nedeniyle ahıra koşan Nuri Atilla, hayvanlarının elektrik akımına kapıldığını görünce ahır içerisinde bulunan elektrik şalterlerinin tamamını indirdi. Çok kısa sürede olaya müdahale ettiğini söyleyen Nuri Atilla, ahırda bulunan 19 hayvandan 3’ünün elektrik akımına kapılarak telef olduğunu dile getirerek, yetkililerden zararı için yardım talebinde bulundu.
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