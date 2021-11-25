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‘Ahi Evran Ruhuyla Esnafım Fotoğraf Yarışması’ ödülleri sahiplerini buldu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Kayseri Ticaret Borsası (KTB) işbirliği ile düzenlenen 2021 Ahi Evran yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Ahi Evran Ruhuyla Esnafım Fotoğraf Yarışması’ ödülleri sahiplerini buldu.

KAYSERİ 25.11.2021, 15:35
‘Ahi Evran Ruhuyla Esnafım Fotoğraf Yarışması’ ödülleri sahiplerini buldu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Kayseri Ticaret Borsası (KTB) işbirliği ile düzenlenen 2021 Ahi Evran yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Ahi Evran Ruhuyla Esnafım Fotoğraf Yarışması’ ödülleri sahiplerini buldu.

Türkiye genelinden 308 fotoğrafçının 1151 eser ile katıldığı yarışmanın ödül töreni Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Ödül törenine ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan protokol üyeleri ve yarışmacılar katıldı.

Yarışmaya olan ilgiden dolayı memnun olduklarını söyleyen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Üniversitemiz ve Kayseri Ticaret Borsası tarafından ortaklaşa düzenlediğimiz ‘Ahi Evran Ruhuyla Esnafım Fotoğraf Yarışması’na hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanımızın tarafından 2021 yılı Ahilik Yılı olarak ilan edilmişti. Bu özellikle Kayserililer olarak bizi ziyadesi ile memnun etmiştir. Ahi Evran nerelidir derseniz Kayseri ya da Kırşehir fark etmez, Ahi Evran Kayserili olarak bizim gururumuzdur. 1171 yılında Ahi Teşkilatı’nın kurucusu Ahi Evran, Kayseri ticaret ve sanayisini her geçen gün geliştirip bugünlere gelmesinde etkin rol oynadığını ve Ahilik kültürünün bütün Türkiye’de gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunduğunu bildirmek istiyorum. Erciyes üniversitesi olarak 2021 Ahi Yılı etkinliklerimiz kapsamında ahilik konularında bir dizi konferans ve söyleşi gerçekleştirerek, Ahi Evran’ın ismini üniversitemizde her zaman yaşatmak amacıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizde bir sınıfımıza Ahi Evran ismini verdik ve ilk dersimizi Mustafa Alan başkanımızla birlikte öğrencilerimize verdik. Bugün 2021 Ahi Evran Yılı dolayısıyla üniversitemizin güzel sanatlar bölümü ile Kayseri Ticaret Borsamızın ortaklaşa düzenlemiş olduğu önemli etkinliklerimizden birisi olan ‘Ahi Evran Ruhuyla Esnafım Fotoğraf Yarışması’ ödül törenini gerçekleştireceğiz. Ahilik kültürünü anlatmak ve genç nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen yarışmaya amatör ve profesyonel fotoğrafçılarımızın ilgileri bizleri ziyadesi ile memnun etti ve unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin fotoğraflarını sergimizde görmek, bizleri ayrı mutlu etmiştir. Türkiye genelinde 308 fotoğrafçının katıldığı ve 1151 fotoğrafın değerlendirmeye alındığı yarışmada, unutmaya yüz tutmuş meslekleri fotoğraflayan bütün yarışmacılara teşekkür ediyorum” dedi.

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış da, “Doğumunun 850. yılı olan 2021 yılı, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınan Ahi Evran’ı ve yüzlerce yıldır bu topraklarda Ahilik geleneğini yaşatmış tüm esnaf ve sanatkarlarımızı rahmetle yad etmek, Ahilik müessesini dünya milletlerine en doğru şekilde anlatmak, bu kutsal emaneti sonraki nesillere aktarmak amacıyla unutulmaya yüz tutmuş, Ahilik geleneğini fotoğraf sanatıyla tekrardan gelecek kuşaklara belgeleyerek aktarmak için düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasında dereceye giren çok değerli yarışmacılarımızı canı-gönülden kutluyorum. Dünyanın hiçbir yerinde esnaf ve sanatkâr bizimki gibi ilim, ahlak ve sanatı birleştiren köklü bir geleneğe, tarihi bir role sahip değildir. Ecdadın bize miras bıraktığı bu köklü kurumla iftihar ediyoruz. Ülkemizin gelişmesinin, büyümesinin, hedeflerine doğru adım adım yol almasının kökleri esnaf çalışkanlığına ve ahlakına uzanır. Bu nedenle esnafımızı milletimizin emaneti, bugünümüzün ve yarınımızın manevi teminatı olarak görüyoruz. Böylesine önemli bir etkinlikte, Kayseri Ticaret Borsası olarak sponsorluk görevini üstlenmek camiamız adına gurur vesilesi olmuştur. İmkanlarımız çerçevesinde Üniversitelerimizle işbirliği yapmaya devam etmek istiyoruz. Bu güzel buluşmaya vesile olan Pir Ahi Evran Veli başta olmak üzere, Sayın Rektörümüze, değerli hocalarımıza, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ebediyete irtihal eden ahilerimizi, esnafımızı, sanatkârımızı rahmetle yâd ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yarışmacılara protokol tarafından ödülleri takdim edildi. Ödül töreninin ardından fotoğraf sergisi açılarak, yarışmacılar tarafından protokol üyelerine bilgi verildi.

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