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AGÜ’den Öğrencilerine İkinci Uluslararası Diploma Fırsatı

Abdullah Gül Üniversitesi, İngiltere’nin en büyük eğitim kuruluşlarından olan Pearson ile yaptığı anlaşmayla öğrencilerine uluslararası diploma (BTEC HND) alma imkanı sunan Türkiye’de ilk devlet üniversitesi oldu.

KAYSERİ 08.12.2021, 11:56
AGÜ’den Öğrencilerine İkinci Uluslararası Diploma Fırsatı

Abdullah Gül Üniversitesi, İngiltere’nin en büyük eğitim kuruluşlarından olan Pearson ile yaptığı anlaşmayla öğrencilerine uluslararası diploma (BTEC HND) alma imkanı sunan Türkiye’de ilk devlet üniversitesi oldu.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), İngiltere’nin en büyük eğitim kuruluşlarından olan Pearson ile yaptığı anlaşmayla öğrencilerine uluslararası diploma (BTEC HND) alma imkanı sundu. AGÜ Türkiye’de Pearson ile anlaşma yapan ilk devlet üniversitesi oldu. İşletme bölümü tarafından yapılan uluslararası diploma (BTEC HND) anlaşması sayesinde öğrenciler, İngiltere başta olmak üzere AB, ABD ve Kanada gibi ülkelerdeki tanınmış üniversitelerden ikinci bir lisans derecesi alabilecekler. HND diplomasına sahip öğrenciler, seçkin üniversitelerde sadece bir yıl daha okuyarak ikinci bir lisans diploması almaya hak kazanabilecekler. Öğrencilere, ilgi duydukları disiplinde üst düzey beceri ve yetkinlikleri bir araya getiren kapsamlı ve anlayışlı bir program sağlamayı amaçlayan HND diploması, Abdullah Gül Üniversitesi’nin uluslararası yükseköğretim alanındaki tanınırlığını artırarak, öğrencilerin kariyer hedeflerini gerçekleştirmelerine ve rekabetçi bir uluslararası iş piyasası için istihdam becerilerini artırmalarına yardımcı olacak. Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, anlaşma ve diploma programı hakkında Sümer Kampüsü Konferans Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında dünyanın farklı üniversitelerden, farklı ülkelerden hatta üniversite dışı kurumlardan da krediler toplayarak toplam krediye ulaşıldığında diploma alınabilecek farklı bir sisteme doğru ilerlediğini söyledi. Bu sistemin giderek hızlanıp, yaygınlaşmakta olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yılmaz öğrencilere şu bilgileri verdi;

“Gelecekteki kariyerinizde üniversitenin saygınlığından çok aslında bu kredileri topladığınız kurumların toplam saygınlığı, çeşitliliği, farklılığı, değişik coğrafyalardaki anlamı belki de daha belirgin olacak. Bunun emareleri hep vardı. Erasmus programlarıyla vardı, diğer değişim programlarıyla vardı benzer süreçlerde vardı. Şimdi gittikçe hızlanmış durumda. Pearson şirketiyle üniversitemizin birlikte yürüttüğü ve bugün de tanıtımının yapılacağı programı da ben bu çerçevede görüyorum. O yüzden çok destekliyorum."

Pearson İngiltere Ofisi Yükseköğretim Yeterlikleri Departmanı Müdür Yardımcısı Yasmin Pitter ise bu programın İngiltere’de hangi kuruluşlar tarafında akredite edilip onaylandığını belirterek öğrencilerin bu belgeyle aynı zamanda belirli sektörlerde kendi alanında çalışma imkanı bulabileceğini söyledi. Pitter, sistemin yaklaşık 50 ülkede dünyanın önde gelen şirketleri ve devletler düzeyinde tanındığını, Amazon, BMW ve Emirates gibi dünyanın önde gelen şirketlerinin bu programı yeterlilik olarak kabul etmekte olduğunu dile getirdi. Pearson Türkiye Direktörü Cem Sezer da konuşmasında bu diploma programının İngiltere’de çok yaygın olarak bilindiğini, İngiliz eğitim sisteminin bir parçası olan bir program olarak zaten dünya çapında tanınan bir marka olduğunu söyledi. Programı tanıtan bir sunum yapan Sezer, “Bu program öğrencilerin, mezunların yurtdışındaki olanaklarının arttırılması hem uluslararası şirketler bünyesinde hem de uluslararası üniversiteler çapında farklı imkanlara ulaşabilmeleri için önemli bir araç. Yılda yaklaşık 500 bin insan bu sistemin içerisinde İngiltere’de ve İngiltere ile iyi ilişkileri olan ülkeler arasında dahil oluyorlar. Sistem Türkiye’de hemen hemen yeni. Zaten AGÜ ile ilk sürece başladık ve İşletme programımızda ilk akredite olan program oldu” şeklinde konuştu.

Toplantıda daha Sezer ve AGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erk Hacıhasanoğlu öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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