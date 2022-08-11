Abdulkadir Bitigen’e görev

Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, Cuma günü oynanacak olan Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor maçında düdük çalacak.

MHK, Süper Ligin 2. Haftasının açılış maçı olan Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor maçına Abdulkadir Bitigen’i atadı. Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde saat 21.00’de oynanacak olan zorlu maçta Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Alpaslan Dedeş yapacak. Maçın 4.Hakemi Caner Ak oldu. Bitigen, bu sezon ilk maçına çıkacak.