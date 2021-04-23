banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
O Ses Türkiye'den ayrılıyor mu?
O Ses Türkiye'den ayrılıyor mu?
Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur konuştu
Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur konuştu
Türk şirketine Kırgızistan’da kumpas iddiası
Türk şirketine Kırgızistan’da kumpas iddiası
Aktivist Greta'dan mesaj var!
Aktivist Greta'dan mesaj var!

Abdulkadir Bitigen, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında görev yapacak

Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Hakemi Abdulkadir Bitigen, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında görev yapacak.

KAYSERİ 23.04.2021, 16:23
3
Abdulkadir Bitigen, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında görev yapacak

Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Hakemi Abdulkadir Bitigen, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında görev yapacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Abdulkadir Bitigen, 2021 yılını ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları’ndaki futbol maçlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev alacak. FIFA’dan yapılan açıklamaya göre, olimpiyatlardaki futbol müsabakaları için 25 orta hakem, 50 yardımcı hakem ve 20 VAR hakemi görevlendirildi. 51 farklı ülkeden seçilen isimler arasında Abdulkadir Bitigen de yer alırken, FIFA kokartlı hakemin VAR’da görev yapacağı belirtildi.

Bitigen’in VAR hakemi olarak görev yapacağı açıklanmasının ardından Kayseri hakem camiasında büyük sevinç oluşturdu.
banner478
Yorumlar (0)
17°
açık