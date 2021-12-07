Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 636 araç trafikten men edildi 436 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Ekiplerce yapılan uygulamalarda 45 bin 945 araç kontrol edildi, eksikliği görülen 17 bin 6 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 436 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 636 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde; 3’ü ölümlü, 203’ü yaralamalı ve 310’u maddi hasarlı olmak üzere toplam 516 adet trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken 313 kişi de yaralandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde kontrol edilen 40 bin 139 araçtan eksiği veya kural ihlali tespit edilen 2 bin 972 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi, alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 32 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken 303 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde; 1’i ölümlü 49’u yaralamalı ve 60’ı maddi hasarlı olmak üzere toplam 110 adet trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 120 kişi de yaralandı.

İlçe Merkezlerinde ise 7 bin 251 araç kontrol edildi; eksiği ve kural ihlali tespit edilen bin 251 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi, alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 46 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu, 96 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 26’sı yaralamalı ve 37’si maddi hasarlı olmak üzere toplam 63 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 55 kişi yaralandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.