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Bakan Koca: “(Atamalar) KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat olmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve kura ile de 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak.”
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Bakan Koca: “(Molnupiravir) 700 dolar olan ilacın yerine 30-35 kat daha ucuza mal edeceğimizi planladığımız ilacı vatandaşımız ile yakın zamanda buluşturacağız.”
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37 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında 37 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
KAYSERİ 25.11.2021, 19:45
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında 37 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Gülük Mahallesinde yapılan çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda hakkında 37 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.F. (54) yakalandı.
İşlemlerin tamamlanmasının ardından B.F., cezaevine teslim edildi.