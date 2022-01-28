3 Bant Bilardo İl Birinciliği tamamlandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

17 Ocak - 28 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan müsabakalara 66 sporcu katıldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalarda Serkan Can il birincisi, Mehmet Bahçeci il ikincisi, Erkan Koncaoğlu ve Gökhan Kadıoğlu ise il üçüncüsü oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile takdim edildi.