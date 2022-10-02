26 yıllık halı saha serüvenini sonlandıran Çat’a plaketli veda

Kayseri’de 1996 yılında başlayan ve kesintisiz olarak günümüze kadar ulaşan halı saha serüvenini sonlandıran Mustafa Çat’a plaket verildi.

1996 yılında başlayan ve nesilden nesile devam eden halı saha müsabakaları ile tam 26 yıl futbol oynayan Mustafa Çat futbola veda etti. 26 yıllık halı saha serüvenini sonlandıran Çat’a takım arkadaşları tarafından plaket verildi.

Plaketi, Melikgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Kömürcü ve Melikgazi Belediyesi’nden emekli olan takım arkadaşı Remzi Kaya taktim etti.