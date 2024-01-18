Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da 31 Mart yerel seçimleri için aday tanıtım toplantısında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklayarak, mevcut başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Kayseri’de Büyükşehir Belediye Başkan adayları olduğunu duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler çerçevesinde adaylarını açıkladığı toplantı için Ankara’ya davet edildi. Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, milletvekilleri ile ilçe belediye başkanları ve partililerle birlikte ATO Kongre Merkezi’nde yerini aldı. AK Parti’de aralarında Kayseri’nin de olduğu 17 büyükşehir, 31 il belediye başkan adayının tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Türkiye Yüzyılı Şehirleri için Hazırız, Kararlıyız’ sloganı ile gerçekleşen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, belediye başkan adayları ile çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacaklarını belirterek; "Hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı’ndaki belediyeleri kazanmak ve muhalefet elindeki belediyeleri gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır. Kendini şehirlere adayacak adaylarla seçimlere hazırlanıyoruz. Adaylarımız kapı kapı dolaşıp sıkmadık el bırakmayacak. 31 Mart’a kadar devam edeceğiz ve sandıkları patlatarak sandıklardan çıkacağız” diye konuştu. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alfabetik sıraya göre belediye başkan adaylarını sahneye davet etti. 24’üncü sırada olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayını mevcut başkan Dr. Memduh Büyükkılıç olarak kamuoyuna duyuran Erdoğan; "Kayseri, Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediye Başkanımızla devam” diyerek, Başkan Büyükkılıç’ı sahneye davet etti ve el ele poz verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükkılıç ve Kayseri ekibi ile birlikte sahnede bir süre görüşürken, program sunucusu da “Hizmet aşkıyla, hizmet sevdasıyla yola devam diyoruz. İşte milletimizin hizmetkârı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte Kayseri’ye dün olduğu gibi yarın da büyük bir aşkla hizmet edecek AK kadrolar” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, S. Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı’yı da sahneye çağırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerine olan teveccühüne ve Kayseri’ye olan sevgisine layık olacaklarının altını çizerek; "16 ilçe belediye başkanı kardeşimi bağrıma basıp, el ele, kol kola Cumhur İttifakı olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Hizmet belediyeciliğini önemsiyoruz. Hemşehrilerimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanımızın bize olan teveccühüne, şehrimize olan sevgisine layık olacağız” diye konuştu. İnsanlara hizmet etmeyi ibadet bildiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç; "Kayseri’mize layık olma yönünde yaptığımız çalışmalarla birlikte, bundan sonra da uyum kültürü ve istişare ile çalışmaya devam edeceğiz. Allah mahcup etmesin, insanlara hizmet etmeyi ibadet biliyoruz. Kayseri modelini, Kayseri belediyeciliğini daha iyi noktalara taşımak için ekibimizle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.