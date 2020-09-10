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Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

KIBRIS GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KASTAMONU 10.09.2020, 17:29
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Ahmet Çay son yolculuğuna uğurlandı.

Tosya ilçesi Çevlik Köyü nüfusuna kayıtlı ve Çevlik Köyünde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Ahmet Çay vefat etti. İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Akgül ve askeri erkan ile yakınları ve dostları cenazeye katıldı.

Kıbrıs Gazisi Ahmet Çay için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından dualarla sevenlerinin omzunda son yolculuğuna uğurlanan Gazi Ahmet Çay, Çevlik Köy Mezarlığında Aile Mezarlığına defnedildi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Gazinin aile ve yakınlarına taziyede bulundu. Kısa bir açıklama yapan Kaymakam Deniz Pişkin; “Kıbrıs Gazimiz Ahmet Çay’a kendi köyü olan Çevlik’te son vazifemizi yerine getirdik. Mekanı cennet olsun” diye konuştu.

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