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Almanya’da bir büyük başarı öyküsü: Turabi Yıldız
TİP-TOP GmbH Co.&KG Yönetim Kurulu Başkanı Turabi Yıldız, temizlik işçisi olarak başladığı araç yıkama şirketinin önce yöneticisi, sonra patronu oldu. Sahibi olduğu TİP-TOP Autoaufbereittung şirketi Almanya’nın 60 ayrı noktasında yılda 2,5 milyon araca bakım, onarım, boyama, temizlik, güvenlik ve lojistik hizmeti veriyor. 900’ün üzerinde kişiyi istihdam eden, yılda 40 milyon Euro ciroya ulaşan TİP-TOP; Ford, Audi, VW, Daimler Benz ve BMW gibi otomotiv devlerinin çözüm ortağı olarak çalışıyor.
Kasım-2020 16.11.2020, 11:22
2003
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