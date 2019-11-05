Dosya: Ticari Bankacılık

“TİCARİ BANKACILIKTA TERZİ USULÜ ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ”

Alternatif Bank Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek, “Alternatif Bank olarak ‘danışman banka’ anlayışımızla ticari bankacılık alanında da terzi usulü çözümler sunuyoruz. Türkiye genelinde 48 şubemizle sanayi ve ticaretin yüzde 85’ini kapsayan her yerde varız” dedi.

“TURİZM SEKTÖRÜNDE LİDERİZ”

DenizBank Ticari Bankacılık ve Kamu Finansmanı Grubu, Kurumsal ve Ticari Bankacılık Grup Müdürü Ümit Recep Uğur, “Bankamızın öncelik verdiği niş sektörler arasında turizm, eğitim, sağlık, altyapı, enerji, tarım, denizcilik, spor kulüpleri ve belediyeler yer alıyor. Turizm sektöründe önemli bir payımız var ve sektör lideriyiz” dedi.

“DİJİTAL ÇÖZÜMLERLE ESNAF VE KOBİ’LERİMİZİN YANINDAYIZ”

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, “Türkiye’nin Bankası olarak esnaf ve KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerinde onlara özel, uçtan uca çözümler geliştirirken, bir yandan da geniş bir ürün yelpazesi ile finansal ihtiyaçlarına cevap veriyoruz” dedi.