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Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Sarıkamış’ta yaralı olarak bulunan kızıl şahin Kars’ta tedavi altına alındı.

KARS 17.08.2022, 10:56
Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Sarıkamış’ta yaralı olarak bulunan kızıl şahin Kars’ta tedavi altına alındı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde kızıl şahin bulundu. Vatandaşlar durumu Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Kars İl Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. Bölgeye gelen DKMP ekipleri yaralı kızıl şahini muhafaza altına aldı.

Muhafaza altına alınan kızıl şahin Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Kızıl şahin burada tedavi altına alındı. Kızıl şahinin tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

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