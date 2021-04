Rektör Ak, öğrencilerin sorularını cevapladı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, üniversiteye hazırlanan öğrencilerle çevrimiçi ortamda buluştu.

ÜniversiteTercihleri.com adresi üzerinden öğrencilerle söyleşi gerçekleştiren Rektör Namık Ak, "Dijitalleşen Eğitim ve KMÜ" başlığı altında değerlendirmelerde bulundu. Çağımızın hızlı bir dijital dönüşüm yaşadığına dikkat çeken Ak, "Dünyamızın bir zamanlar makinelerin egemenliği altına gireceğinden ve insanın kol gücü ve emeğinin hiçe sayılacağından korkuluyordu. Ancak öyle bir çağa eriştik ki artık kol ve bilek gücü değil, insanın beyin gücünün yerine geçecek arayışlar başladı" dedi. "İnsanın özü nedir" sorusu cevaplanmadan dijital çağın getirilerinin olumlu bir şekilde yorumlanamayacağını ifade eden Rektör Namık Ak, "Dijital çağ, her şeyi insanın elinin altına ve parmaklarının ucuna getirip onun beden gücünü sıfırlarken onun adına çoktan düşünüp karar vermiş bir yığın uygulamayla da insanın beyin gücünü ele geçirmeye çalışıyor. Dijital teknolojiler her yanımızı sarmaya başladı ancak burada dikkat edeceğimiz husus insanın bu dijitalleşme karşısındaki konumudur. Yani teknolojinin insanı alt etmesini değil, insanın teknolojiyle birlikte yürümesini önemsemeliyiz" dedi.

Dünyada yaşanan dijital dönüşümün üniversiteleri de etkilediğini, hatta üniversitelerin bu dönüşümün merkezinde yer aldığını belirten Ak, dijital kütüphaneler, uzaktan eğitim, insansız anlık çeviri uygulamaları gibi hususlara değinerek yeni bir bilimsel devrim yaşanabileceğine dikkat çekti. "Dijital çağda temel kaygımız insan olmalıdır" diyen Rektör Namık Ak, sözlerine şöyle devam etti: "Teknolojiyi tamamen insan yararına inşa etmeliyiz. Aksi halde dünyamız, yaşanılır bir yer olmaktan çıkarak bencil, duyarsız ve gaddar bireylerle, zulümlerle dolup taşacaktır. Dileriz böyle olmaz. Bunun için de yerli ve milli teknolojiler üreterek insanlığa ’biz de varız’ demeliyiz."

"Çağı yakalamak, kendi mührünü çağa vurmak demektir"

Konuşmasında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden de söz eden Rektör Namık Ak, üniversitenin bölüm ve programları ile imkanları hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Gençlere seslenen ve üniversite eğitiminin önemine değinen Rektör Ak, "Üniversite eğitimi demişken bu vatanın, bu toprağın ve bu milletin değerlerini hiçbir zaman göz ardı etmemeliyiz. Yani çağı yakalamak demek, kendi değerlerinden vazgeçmek demek değildir. Tam tersine çağı yakalamak, kendi mührünü çağa vurmak demektir. Sizler bizim en kıymetli hazinemizsiniz. Kiminiz kendini daha iyi ifade edebilirken kiminiz henüz yeterince keşfedilmemiş olabilirsiniz. Ancak şunu bilin ki bu vatanın her birinizin emeğine, bileğine, fikrine, sözüne ve işine ihtiyacı var. Sizler konuştukça bizler heyecanlanacak, sizler ürettikçe bizler alkışlayacak, sizler fikir verdikçe ve kafa yordukça bizler yolunuzu açacağız. Omuz omuza, yürek yüreğe bu vatanı şaha kaldıracağız. Çünkü sizler bu milletin, bu arif, asil, aziz, necip, kahraman milletin ümmid-i bülendisiniz; yani yüksek ümitler bağladığı gençliksiniz. Dilerim her biriniz gönlünüzdeki eğitim-öğretimi alır, üniversitelerimizden ve diğer eğitim kurumlarımızdan en üst düzeyde istifade ederek kendinizi en iyi şekilde yetiştirirsiniz. Bizler her zaman siz gençlerin yanında ve arkasında olacağız" ifadelerini kullandı.

"İnsanın insandan usanmadığı bir çağ diliyorum"

Konuşmasında 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı olduğunu da hatırlatan Rektör Ak, Yunus Emre’nin Karamanlı olduğunun altını çizerek kendisine ait "İlim ilim bilmektir" ve "Dilsizler haberini, kulaksız dinleyesi" adlı şiirleri öğrencilerle paylaştı. Rektör Namık Ak, sözlerini şöyle tamamladı: "İnsanın insandan usanmadığı bir çağ ve bizi insanlık olarak her dem yeni bir dirliğe, yeni bir birliğe sevk edecek aydınlık bir gelecek temenni ediyorum."

Rektör Namık Ak, konuşmasının ardından kendisine yöneltilen soruları cevapladı ve öğrencileri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine davet etti.