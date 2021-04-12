Rektör Ak, KMÜ’nün gelecek dönemine ilişkin projeleri anlattı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Karaman’daki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

KMÜ Rektörü Pro. Dr. Namık Ak, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya, basın temsilcilerinin yanı sıra üniversitenin rektör yardımcıları ile akademik ve idari birim temsilcileri de katıldı. Üniversitenin kuruluşu hakkında bir sunum yapan Rektör Ak, daha sonra kendisinin KMÜ ile ilgili projeleri ve gelecek döneme ilişkin hedefleriyle ilgili bilgiler paylaştı.

‘Üç yeni fakülte, yeni bölüm ve programlar”

Rektör Namık Ak, üniversitenin yetkinlik alanlarını geliştirmek ve üniversiteye yeni akademik birimler kazandırmak amacıyla üç farklı fakülte kurma yönünde niyetleri olduğunu kaydetti. Akademik hedefleriyle ilgili bilgiler paylaşan Rektör AK, “Üniversitenin Mühendislik Fakültesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde ziraat, gıda, tarım alanlarında uzmanlaşmış öğretim üyesi sayısını artırmak, bu alanlarda üniversitenin teknik altyapısını geliştirmek ve bölgenin taleplerini karşılamaya yönelik bir Ziraat Fakültesi kurmak; orta vadede ise Ziraat Fakültesi bünyesinde bahçe tarımı, gıda işleme, zootekni gibi bölüm ve programları açarak öğrenci kabulünü sağlamak istiyoruz. Aynı şekilde üniversitede medya ve iletişim ile ilgili bölüm ve programları güçlendirerek orta vadede animasyon ve dijital tasarım uygulamaları konusunda yeterlik kazanmış bir İletişim Fakültesi kurmayı hedefliyoruz. Yine üniversitenin rekreasyon, turizm ve otelcilik, ağırlama ve ikram hizmetleri gibi bölüm ve programlarını geliştirip orta vadede özellikle inanç turizmi alanında yoğunlaşmış bir Turizm Fakültesi kurmayı amaçlıyoruz” dedi.

“Diş Hekimliği Fakültesinde en geç haziran ayına kadar hasta kabulü sağlanacak”

Tıp Fakültesi Morfoloji binası için ön proje çalışmalarının da başladığını ve bina inşaatının en kısa sürede tamamlanacağını dile getiren Prof. Dr. Ak, önümüzdeki yıldan itibaren öğrencilerin Karaman’da eğitim almalarını ümit ettiklerini söyledi. Rektör Namık Ak, Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinde ise en geç haziran ayına kadar hasta kabulünü sağlayacaklarını söyledi. Sanat, tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde daha fazla bölüm ve program açarak KMÜ ve Karaman’ı kültür ve sanat merkezi haline getirmeyi arzuladıklarını dile getiren Rektör Namık Ak, kısa ve orta vadede öğrenci alınacak bölüm ve programlar hakkında da bilgi verdi.

"Elma’dan Elmas’a ihtisaslaşma"

Rektör Namık Ak, üniversitenin tematik alanlarından birini elma olarak belirlemek istediklerini hatırlatarak, “Elma’dan elmas’a temasıyla, ülkemizdeki elma üretiminde söz sahibi iller arasında yer alan Karaman’da elmanın tarımsal ve ekonomik değeri konusunda projeler geliştirmeyi ve bu alanda ihtisaslaşma sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Rektör Namık Ak, üniversitenin akademik büyüme, bilimsel çalışmalar, uluslararasılaşma, eğitim-öğretimde kalite, üniversite-sanayi iş birliği, enerji verimliliği, dijital dönüşüm ve topluma hizmet konusundaki hedeflerine de değinerek, “KMÜ’yü Yunus Emre araştırmalarından elma araştırmalarına, dil çalışmalarından Türkçe öğretimine, çevre ve atık yönetiminden yenilenebilir enerjiye, dijital dönüşümden girişimcilik ve yenilikçiliğe, patent ve faydalı modellerden sosyal sorumluluk projelerine, engelsiz üniversite çalışmalarından sağlık imkanlarına kadar pek çok alanda ülkemizdeki ilk 50 üniversite arasına yerleştirmek, sonrasında ülkemizdeki araştırma üniversiteleri arasına dahil etmek, son olarak da dünyadaki ilk 500 üniversite arasına taşımak başlıca hedefimiz. KMÜ ailesi olarak hedeflerimize doğru inançla ve azimle hep birlikte yürüyeceğiz” diye konuştu.

“Yunus Emre’yi Karaman ile özdeşleştirmek istiyoruz”

2021 yılının UNESCO tarafından ve Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ olarak belirlendiğini hatırlatan Rektör Namık Ak, “Yunus Emre’nin diyarı Karaman’da bu yılın önemine de istinaden daha etkin faaliyetler yapmak, Yunus Emre’nin Karaman’la özdeşleşmesini sağlamak istiyoruz. Bu bağlamda üniversitemizde Yunus Emre ile ilgili pek çok faaliyet planladık ve adım adım bunları hayata geçireceğiz. Bu konuda sizlerin de ilgisiyle Yunus Emre’yi Karaman’a yakışır bir şekilde yalnızca bu yıl değil, bundan sonraki yıllarda da anmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Rektör Namık Ak, toplantıda Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında KMÜ olarak yapmayı planladıkları faaliyetler hakkında da şu bilgilere yer verdi:

"Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu düzenlemek, ’Bizim Yunus’un Bizim Şehirleri’ adlı projeyi hayata geçirmek, Yunus Emre Atlası’nın hazırlanarak yayımlanmasını sağlamak, Yunus Emre Müzesi kurulması için çalışmalar başlatmak, Yunus Emre ile ilgili TV programlarına katılmak ve köşe yazıları yazmak, Yunus Emre ve Türkçe söyleşileri gerçekleştirmek, Yunus Emre Okumaları’nın yıl boyunca devam etmesini sağlamak, Yunus Emre’ye ilişkin içerikler üretmek; film ve tiyatro senaryoları, meddah gösterileri, şiir, hikaye ve kompozisyonlar, akademik makaleler, ödül programları ve yarışmalar, konferans ve paneller gerçekleştirmek, üniversite bilimsel dergilerinin Yunus Emre Özel Sayısı olarak çıkmasını sağlamak, Yunus Emre ve Türkçeye ilişkin bilboard, şehir ekranı, araç giydirme gibi donatı çalışmaları yapmak, Yunus Emre Yerleşkesi isim ve tabela çalışmaları yapmak, yerleşkede Yunus Emre’ye ait şiirlerin, heykel, büst, rolyef ve kabartmaların yer aldığı düzenlemeler yapmak, Yunus Emre’nin şiirlerinin ve yaşam felsefesinin her ortamda ve her mecrada yayılması için Yunus İklimi temasıyla çalışmalar yapmak, Yunus Emre şiir albümü çıkarmak, yıl boyunca tasavvuf, halk ve sanat müziği eserlerinin icra edilmesini sağlamak, Yunus Emre güftelerinin bestelenmesi ve okunması ile ilgili çalışmalar yapmak.”

Rektör Namık Ak, sunumunun ardından basın temsilcileri ile istişarede bulunarak kendisine yöneltilen soruları cevapladı.