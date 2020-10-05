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Madenci heykelinde maske mesajı

KARAMAN’IN GÜNEYYURT BELDESİNDE KORONA VİRÜSE KARŞI MASKE TAKMANIN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖSTERMEK İÇİN PARKTA BULUNAN MADENCİ HEYKELİNE BİR VATANDAŞ TARAFINDAN MASKE TAKILDI.

KARAMAN 05.10.2020, 10:26
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Madenci heykelinde maske mesajı

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde korona virüse karşı maske takmanın ne kadar önemli olduğunu göstermek için parkta bulunan madenci heykeline bir vatandaş tarafından maske takıldı.

Beldede yeni hizmete açılan Şehit Muharrem Akça Parkına, 2014 yılında yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 18 madenci için madenci anıtı dikildi. Bölgenin en büyük belediye parkı olma özelliğine sahip parkı gün içinde ve akşam saatlerinde birçok vatandaş ziyaret ediyor. Parkı ziyaret eden vatandaşlara maske takmanın önemini hatırlatmak amacı ile madenci heykeline maske takıldı.

Güneyyurt Belde Belediye Başkanı Ahmet Arı, beldemize kazandırdığımız bu güzel parka, Şehidimiz Muharrem Akça’nın ismini verdik. Pandemi döneminde evlerinde sıkılan vatandaşlarımız çocuklarıyla birlikte parkımıza gelerek güzel vakit geçiriyor. Parkta görevli arkadaşlarımız maske takmayanları ve sosyal mesafeye uymayanları sık sık uyarıyor. Fakat madenci heykeline maske takarak uyarmak farklı olmuş. Kimin fikri ise ona buradan teşekkür ederim’’ dedi.

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