KMÜ’de bin 500 fidan toprakla buluştu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü tarafından ‘Sağlık Şehitleri Parkı’nda ağaç dikim programı düzenlendi.

Üniversite camii etrafında yer alan ‘Sağlık Şehitleri Parkı’nda gerçekleştirilen programa KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dursun Odabaş ve Prof. Dr. Murat Ertekin, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Yunus Emre Yerleşkesinin yeşillendirme çalışmaları çerçevesinde üniversite camii etrafında 14 farklı parselde ayva, kiraz, erik, dut, şeftali, elma, kayısı gibi pek çok meyve ağacının yanı sıra gül ve leylak fidanları toprakla buluştu.

“Sağlık şehitlerimizi rahmetle anıyoruz”

Fidan dikiminde konuşan Rektör Namık Ak, "Özellikle geçtiğimiz yıllarda ülkemizde ve dünyada yaşanan ve halen etkilerini devam ettiren Kovid-19 salgınında sağlık çalışanlarının da ne derece önemli sorumluluklar aldığına hep birlikte tanıklık ettik. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız fedakârlıkları ve özverileri canla başla çalıştılar. Bu uğurda şehit olan sağlık çalışanlarımızın anısını üniversitemiz bünyesinde yaşatmak istedik ve bu alanı ’Sağlık Şehitleri Parkı’ olarak düzenledik. Bugün de sizlerle bin 500 ağacımızı toprakla buluşturduk. Bu vesileyle hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, halen görevi başındaki özverili, fedakar, gayretli, insanı önceleyen (insancıl) sağlık çalışanlarımıza ise çok mühim, hayati görevlerinde kolaylıklar diliyorum” dedi.