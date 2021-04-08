Karaman’da Çarşamba Pazarı çevresinde düzenleme

Karaman Belediyesi, Çarşamba Pazarı çevresinde düzenleme çalışması başlattı.

Karaman Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerimiz Elmaşehir Mahallesi Çarşamba Pazarı civarı trafik eğitim pistinin yanındaki yaklaşık 4 bin metre karelik alanda başlattığı düzenleme çalışmasıyla bölgeyi daha kullanışlı ve modern hale getiriyor. Yapılan çalışmayla birlikte hem vatandaşların hem de aday sürücülerin eğitimleri esnasında yanlarında gelen yakınlarının faydalanabileceği modern bir yeşil alan bölgeye kazandırılmış olacak. Düzenleme kapsamında, yeşil alan, kamelyalar, oturma bankları ve yürüyüş yollarının yapılacağı alanda çalışmalar devam ettiği bildirildi.