Karaman’da 2021 Yılı Yunus Emre’yi anma toplantısı

Karaman’da 2021 yılı Yunus Emre’yi anma etkinlikleri için geniş kapsamlı bir toplantı düzenlendi.

Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ile AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, CHP Karaman İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 2021 yılı UNESCO tarafından Yunus Emre’yi anma ve kutlama yılı olarak ilan edilmiştir” dedi.

Vali Işık, konuşmasının devamında şunları söyledi;

“Cumhurbaşkanımız tarafından yayımlanan genelgeyle Yunus Emre’nin hem beşeriyete ortak bir değer olarak takdim edilmesi hem de ülkemize bir kez daha hatırlatılması maksadıyla 2021 yılının ’Bizim Yunus’ olarak anılması, Yunus Emre’nin mirası olan Türkçenin öneminin vurgulanması, medeniyet dili kimliğiyle bilinçli ve doğru kullanımın sağlanması amacıyla ’Dünya Dili Türkçe’ adıyla yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli faaliyetler düzenlenmesine karar verilmiştir. Biz henüz Cumhurbaşkanlığı genelgesi çıkarılmamışken UNESCO tarafından 2021 yılının Yunus Emre’yi anma yılı olarak ilan edilmesi üzerine harekete geçtik. İlk toplantımızı benim başkanlığımda gerçekleştirdik. Daha sonra vali yardımcımızın başkanlığında kurmuş olduğumuz alt komisyon ile çalışmalarımıza devam ettik. Alt komisyon ona yakın toplantı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak kutlanması talimatı üzerine Türkçe ile ilgili projeler üzerinde de çalışmaya başladık. Şimdi önümüzde tarihi bir fırsat olduğu ortada, bunu kaçırmamız gerek. Türkiye özelinde diğer illerden çok avantajlı konumdayız. Hem Yunus Emre’yi hem de Türkçenin başkenti olarak Türkçeyi sahiplenecek tek iliz. Milli eğitim müdürlüğümüzün çok güzel bir çalışması var. Bu kapsamda her hafta yapılmış takvime göre sınıflarda Yunus’un felsefesini benimsetecek dersler çocuklarımıza gösterilecek. Bu çalışma da başladı. Bugünkü toplantıda sizlerin öneri ve projeleri sonucunda bu yılki yol haritamızı çizmiş olacağız. Tüm Karaman tek yürek tek bilek olarak bu çalışmalarda bir araya gelmiş durumda. Yunus bizim, Türkçe bizim, Karaman hepimizin.”

Toplantı Vali Mehmet Alpaslan Işık’ın yaptığı konuşmanın ardından hazırlanan sunum ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.