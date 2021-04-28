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Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram çiftçileri traktör kazalarına karşı uyardı

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, tarım sezonunun başlamasıyla birlikte çiftçilerin trafik kazalarına karşı kurallara uymalarını istedi.

KARAMAN 28.04.2021, 15:28
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Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram çiftçileri traktör kazalarına karşı uyardı

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, tarım sezonunun başlamasıyla birlikte çiftçilerin trafik kazalarına karşı kurallara uymalarını istedi.

Yaptığı yazılı açıklama ile çiftçileri uyaran Mehmet Bayram, Karayolları Trafik Kanununa göre geceleri yola çıkan traktörlerin diğer sürücüler tarafından fark edilebilmeleri için bazı kurallara kesinlikle uymaları gerektiğini belirterek, “Çiftçimiz traktörlerine sarı çakar lamba ile traktör römorklarının arkasına 2 tane olmak üzere mutlaka reflektör takmalıdır. Zaten bu kural kanunen zorunludur. Bu sebepten dolayı her yıl yaşanan trafik kazalarında istemediğimiz ölüm ve yaralanmalar olmaktadır. Kimsenin üzülmemesi ve zor duruma düşmemesi için kurallara herkesin mutlaka uyması gerekmektedir” dedi.
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