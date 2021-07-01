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Karaman Belediyesi El Sanatları Karma Sergisi açıldı

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kursiyerleri tarafından hazırlanan El Sanatları ve Karma Sergisi’nin açılışına katıldı.

KARAMAN 01.07.2021, 11:33
Karaman Belediyesi El Sanatları Karma Sergisi açıldı

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kursiyerleri tarafından hazırlanan El Sanatları ve Karma Sergisi’nin açılışına katıldı.

Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen sergi açılışının ardından Vali Işık, kursiyerler tarafından yapılan el sanatları ve resimlerden oluşan el emeği göz nuru sergide incelemelerde bulunarak yetkililer ve kursiyerlerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği sergideki incelemelerinin ardından Vali Işık ve il protokolü tarafından serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür belgeleri verildi. El Sanatları ve Karma Sergisinin açılışına Vali Mehmet Alpaslan Işık’ın yanı sıra Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ta, katıldı.
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