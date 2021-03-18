Ermenek’te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Karaman’ın Ermenek ilçesinde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programı duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulundaki anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından Kuran-ı Kerim okunması ile başladı. Çanakkale Destanı isimli gölge oyunu izleyenlerden büyük beğeni alırken, ‘Son Mektup’ isimli tiyatro ise duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Çanakkale Ruhu isimli oratoryo ile son bulan anma programında konuşan Ermenek Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, "Türk milleti tarihinde birçok savaşta olduğu gibi Çanakkale cephesinde de ülkesinin işgal edilemeyeceğini, milletinin esir düşürülemeyeceğini ispat etmiştir. Cenabı Allah’tan niyazımız bize o günleri bir daha göstermesin. Burada başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.