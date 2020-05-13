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Başkan Kalaycı: “Bir topluluğu millet yapan en önemli unsur dil birliğidir”

KARAMAN BELEDİYE BAŞKANI SAVAŞ KALAYCI, BİR TOPLULUĞU MİLLET YAPAN EN ÖNEMLİ UNSUR DİL BİRLİĞİDİR” DEDİ.

Başkan Kalaycı: “Bir topluluğu millet yapan en önemli unsur dil birliğidir”

KARAMAN BELEDİYE BAŞKANI SAVAŞ KALAYCI, BİR TOPLULUĞU MİLLET YAPAN EN ÖNEMLİ UNSUR DİL BİRLİĞİDİR” DEDİ.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:16
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Başkan Kalaycı: “Bir topluluğu millet yapan en önemli unsur dil birliğidir”

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma etkinliklerinin 743. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Bu yıl Türk Dil Bayramı’nı korona virüs salgını nedeniyle buruk bir şekilde kutladığımızı belirten Başkan Kalaycı, “Bir topluluğu millet yapan en önemli unsur dil birliğidir. Dünyanın en yaygın konuşulan ve en zengin dillerinden biri olan Türkçemiz, bizi millet yapan değerlerin en başında gelmektedir. Bundan 743 yıl önce yayınladığı fermanla Türk diline sahip çıkan ve bugüne gelmesini sağlayan Karamanoğlu Mehmet Bey’i, verdiği mesajlarla hem kendi zamanını hem de sonraki çağları etkileyen Yunus Emre’yi rahmet ve minnetle anıyorum. Karaman Belediyesi olarak şehrimizin bu önemli mirasını gelecek nesillere taşımak, dil birliğini korumak, ulusal düzeyde ses getirmek ve insanlarda bilinç oluşturmak amacıyla bu yıl çok geniş ve organize bir kutlama programı hazırlamıştık. Maalesef dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de sosyal mesafe kuralları gereği önlemler alınmasına sebep olan virüs salgını nedeniyle Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma etkinlikleri iptal oldu. Bu yıl buruk bir şekilde andığımız Türk Dil Bayramını, inşallah gelecek yıl çok daha coşkulu bir şekilde kutlamayı arzu ediyoruz. Türk Dili, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamanın temeli, kültürümüzün ana unsuru ve ulusal kimliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin ve Türk coğrafyasının Türk Dil Bayramını kutluyor, Türkçemizin geliştirilmesine ve gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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