Yenice Kaymakamı Yandımata’dan Vali Gürel’e ziyaret

Yenice’nin yeni kaymakamı Gizem Yandımata Karabük Valisi Fuat Gürel’i ziyaret etti.

Vali Fuat Gürel, İçişleri Bakanlığı oluru ile Yenice Kaymakam Vekili olarak görevlendirilen Gizem Yandımata’yı makamında kabul etti. Yenice Kaymakamı Gizem Yandımata’ya yeni görevinin kendisine, Karabük’e ve Yenice’ye hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Fuat Gürel, çalışmalarında kolaylıklar diledi.