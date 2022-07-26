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Vali Gürel’den Emniyet Müdürü Yırtar’a hayırlı olsun ziyareti

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdür Vekili olarak atanan Kadir Yırtar’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

KARABÜK 26.07.2022, 15:41
Vali Gürel’den Emniyet Müdürü Yırtar’a hayırlı olsun ziyareti

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdür Vekili olarak atanan Kadir Yırtar’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

İl Emniyet Müdür Vekili Kadir Yırtar tarafından karşılanan Vali Fuat Gürel, Emniyet Müdürlüğü Şeref Defterini imzaladı. Makam odasında devam eden ziyarette Yırtar ile bir süre sohbet eden Gürel, görevinin hayırlı olmasını diledi.

Nazik ziyaretlerinden dolayı Vali Gürel’e teşekkür eden Yırtar, ilin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

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