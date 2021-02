Vali Gürel, “Vaka sayısındaki rahatlama tedbirlere yansımasın”

Karabük Valisi Fuat Gürel, kentteki vaka sayılarında rahatlama olduğunu, ancak bu rahatlamanın tedbirlere yansımaması gerektiğini söyledi.

Karabük’te kan stoklarındaki azalmalardan dolayı ’Karabük’ün Kanında Hayat Var’ isimli kan bağışı kampanyası başlatıldı. Karabük Valiliği’nde başlatılan ’Karabük’ün Kanında Hayat Var’ etkinliğine Vali Fuat Gürel’in yanı sıra Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Temsilcisi Murat Kalender, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri, valilik çalışanları katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Fuat Gürel, Türk Kızılay’ı hakkında bilgilendirme yaparak, sivil toplum kurulu olmasına rağmen kamu kuruluşundan farksız gördüklerini belirtti.

Kızılay’ın tüm afetlerde her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Vali Gürel, “Türkiye Cumhuriyeti adına dünyanın her hangi bir yerinde yaşanan afetlerde de her zaman ilk sahaya çıkan kurumlardan birisi. Bu manada yüz akı olan bir kuruluşumuz. Gençlik yıllarımda hatırlıyorum hastaneye gittiğimizde bizden 4-5 tane kan bağışçısı bulmamız isteniyordu. Şimdi ise şükürler olsun Kızılay Kan Bağış sistemini kurduktan sonra böyle bir şey çok fazla olmuyor. Ancak pandemi sürecinde bir çok vatandaşımızın hastaneye gitmekten çekindiği bir süreçte kan stoklarımızda bir azalma oldu. Bunun inşallah özellikle bu kampanyalarla gidermeye çalışacağız. Valilik bünyesinde kurumlar ve buraya gelen vatandaşlarımızın vereceği kanlarla bu kampanyayı başlatmış olacağız. Bundan sonra ki süreçte hem diğer kuruluşlarımız hem de meydanda kuracağımız kan bağış standları ile destek vermelerini talep edeceğiz. Kan herkesin her zaman ihtiyaç duyabileceği bir şey. Bunun için bağış yapmaktan çekinmeyelim. Kan 3 ayda bir verilmesi gereken ve kanın kendisini tazelemesi için gerekli olan bir durum. Herkesin kan vermesinde fayda olduğunu söylemek istiyorum. Bu konuda vatandaşlarımızın yardımını ve hassasiyetini bekliyoruz” diye konuştu.

“Vaka sayılarında rahatlama var”

Pandemi konusunda da bilgi veren Gürel, ülke genelinde bir rahatlama olduğunu aktararak şunları söyledi: “İlimizde de aynı rahatlama söz konusu ama tedbirlerde rahatlama olmasını istemiyoruz. Çünkü tekrar yükselişe geçebilir. Vaka sayılarında rahatlama var ama tedbirlerde rahatlama olmasını istemiyoruz. Uyulması gereken kurallara uyarak özellikle aşı sürecini sıkıntısız atlatmak istiyoruz. Yaza doğru biraz daha rahatlayacağımızı düşünüyorum. Bu süreçte kan ile ilgili talepler devam ediyor. Özellikle halkımızdan ve kurumlarda çalışan arkadaşlarımızdan istirhamımız belli aralıklarla kan vermeyi unutmasınlar. Çünkü belli kurallar içerisinde steril ortamlarda kan alma işlemi yapıldığı için COVİD ile ilgili bir sıkıntının olmadığını söyleyebilirim.”

Konuşmanın ardından kan bağışı yapılmaya başlandı.