Vali Gürel, uluslararası öğrencilerinin kanaat önderleri ile toplantıda görüştü

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinatörlüğünde üniversitede eğitim öğretim gören uluslararası öğrencilerin kanaat önderleriyle düzenlenen bilgilendirme toplantısı katıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Fuat Gürel’in yanı sıra Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, İl Göç İdaresi Müdür V. Osman Dorkaç, STK temsilcilerinin yanı sıra Çad, Türkmenistan, Irak, Suriye, Azerbaycan, Yemen, Afganistan, Özbekistan ve Ürdünlü öğrencilerin temsilcileri ile kanaat önderleri katıldı.

Göç İdaresi Başkanlığınca uluslararası öğrencilere ve yabancılara yönelik yapılan çalışmalar ve uygulanan politikalar hakkında detaylı bilgilerin paylaşıldığı toplantı kurumların ve öğrenci temsilcilerinin görüş ve önerilerini aktarmaları ile sona erdi.