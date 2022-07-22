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Vali Gürel, sporcularla bir araya geldi

Karabük Valisi Fuat Gürel, 16 farklı branşta başlatılan ve gençlerin yoğun ilgisi ile devam eden Yaz Spor Okulları antrenmanlarına katılarak gençlerin heyecanlarına ortak oldu.

KARABÜK 22.07.2022, 17:19
Vali Gürel, sporcularla bir araya geldi

Karabük Valisi Fuat Gürel, 16 farklı branşta başlatılan ve gençlerin yoğun ilgisi ile devam eden Yaz Spor Okulları antrenmanlarına katılarak gençlerin heyecanlarına ortak oldu.

Karabük’te 6-18 yaş gruplarına hitap eden Yaz Spor Okulları Haziran ayında ücretsiz bir şekilde hizmet vermeye başladı. Vali Gürel, spor salonlarını ziyaret ederek sporcularla sohbet etti. Gürel, tüm gençleri ve ailelerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bu imkanlarında faydalanmaya, spor yapmaya ve tesisleri kullanmaya davet etti.

Yaz Spor Okulları’na yaklaşık 6 bin kişi katılım sağladı.

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