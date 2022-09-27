Vali Gürel, çalışmaları yerinde inceledi

Karabük Valisi Fuat Gürel, bir dizi ziyaretler için bulunduğu Ovacık ilçesinde devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

İncelemelerine ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 27 Temmuz 2022 tarih ve 5903 sayılı karara göre ilçede kurulan Ovacık Orman İşletme Müdürlüğünden başlayan Vali Gürel, Karabük Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

10 yataklı Ovacık Entegre Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemeler bulunan Vali Gürel, İl Sağlık Müdürü Dr Ahmet Sarı’ dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Son olarak Ovacık Kaymakam Konağında devam eden çalışmaları yerinde incelemelerde bulunan Vali Fuat Gürel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun’dan bilgiler alarak Kaymakam Bahadır Yılmaz ile birlikte konağı gezdi.