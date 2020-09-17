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Vali Gürel Bakan Soylu başkanlığındaki toplantıya katıldı

KARABÜK VALİSİ FUAT GÜREL, İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SALGIN HASTALIKLA MÜCADELE VE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERLE İLGİLİ VİDEO KONFERANS TOPLANTISINA KATILDI.

KARABÜK 17.09.2020, 12:29
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Vali Gürel Bakan Soylu başkanlığındaki toplantıya katıldı

Karabük Valisi Fuat Gürel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında gerçekleştirilen salgın hastalıkla mücadele ve alınması gereken tedbirlerle ilgili video konferans toplantısına katıldı.

81 il valisinin yanı sıra İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanlarının yer aldığı toplantıda, pandemide illerin genel durumu, salgının önlenmesine yönelik alınan ek tedbirler ve il bazında yapılması gerekenler değerlendirildi.

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