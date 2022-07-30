Ücretsiz Pazar Servis Aracı vatandaşların hizmetine sunuldu

Karabük Belediyesi Covid-19 nedeniyle arama vermek durumunda kaldığı ücretsiz pazar servisi hizmetini yeniden başlattı.

Ücretsiz pazar servisleri haftanın 5 günü hizmet verecek. Yeniden hizmete girecek olan uygulama ile vatandaşların pazar yerine ulaşımı kolaylaştırılacak. Alışverişini yapan vatandaşlar ise servisi kullanarak yine aynı güzergahlarda inebilecekler.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Rafet Vergili, “ "Pandemi nedeniyle ara vermek zorunda olduğumuz Ücretsiz Pazar Servisleri hizmetimiz, 29.07.2022 Cuma gününden itibaren pazar yerlerimizde tekrar hizmet vermeye başladı. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi.