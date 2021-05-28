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TÜBİTAK’tan proje desteği alan öğrencilere teşekkür belgesi

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) TÜBİTAK’tan proje desteği almaya hak kazanan Orman Fakültesi öğrencilerine teşekkür belgesi verildi.

KARABÜK 28.05.2021, 11:45
TÜBİTAK’tan proje desteği alan öğrencilere teşekkür belgesi

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) TÜBİTAK’tan proje desteği almaya hak kazanan Orman Fakültesi öğrencilerine teşekkür belgesi verildi.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen "Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" bilimsel değerlendirme sonuçlarına göre, KBÜ’den yapılan proje başvuruları arasında 16 proje destek almaya hak kazandı.

Projelerin 4’ünün Orman Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanması üzerine dekanlık, teşekkür belgesi takdim töreni düzenledi.

Safran Seminer Salonu’ndaki törene, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Duyar, fakülte idari ve akademik personeli ile belge almaya hak kazanan danışman öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Duyar, yaptığı konuşmada, bu çalışmaların öğrencilerin ufkunu açtığını, diğer öğrenciler için de güzel örnek teşkil edeceğini söyledi.

Duyar, ayrıca, “Başta Rektörümüz Prof. Dr. Refik Polat olmak üzere, üniversitemiz ve fakültemizin inovasyon içerikli proje çalışmalarına daima destek verdiğini, bu gibi başarılı çalışmaların hem üniversitemiz hem de fakültemiz açısından önemli” dedi.
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