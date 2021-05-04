Şehit Metin Arslan İlkokulu’nun yapımına başlanıldı

Karabük Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, 2021 yılı Temel Eğitim Yapım Programında yer alan Şehit Metin Arslan İlkokulu inşaatında incelemelerde bulundu.

2021 yılı Temel Eğitim Yapım Programında yer alan Şehit Metin Arslan inşaatında çalışmalar başladı. Yıkımı gerçekleştirilen eski binasının yerine 16 derslikli modern bir proje gerçekleştirilecek okulun hafriyat çalışmalarını yerinde izleyen İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, müteahhit firma yetkilisi ve okul müdüründen de yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnşaat ile ilgili bir değerlendirme yapan Akbaş, “Hayırlısıyla Şehit Metin Arslan İlkokulumuzun inşaatına başladık. Okulumuz SİT alanında olduğundan dolayı yoğun bir hazırlık süreci yaşadık. Bu süreçte Valimiz Fuat Gürel olmak üzere bizlere destek olan milletvekillerimize ve kurumlarımızın çok değerli idareci ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. İnşallah 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibariyle okulumuz yeni binasına taşınmış olacaktır. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.