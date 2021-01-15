Safranbolu’da "Robot Teknolojileri ve Yapay Zeka" semineri

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Öğrenci Teknoloji Akademisi" çevrimiçi içi seminer gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Raif Nayır’ın konuşmacı olarak katıldığı “Robot Teknolojileri ve Yapay Zeka” konulu seminer ilçedeki liselerde öğrenim gören öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Programa katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Müdürlük olarak pandeminin başladığı mart ayından bu öğrencilerimizin akademik eğitimin yanında ihtiyaç duydukları sosyal, kültürel, bilimsel, teknolojik ve benzeri alanlarda gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çevrim içi etkinlikler düzenliyoruz. YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrencilerimizle motivasyon buluşmalarından sonra şimdi de ’Öğrenci Teknoloji Akademisi’ seminerlerini başlatmış bulunmaktayız. Günümüzde, internet ve mobil teknolojilerin gelişimi, elektronik, nano teknoloji, tıptaki gelişmeler, sağlık ve dijital uygulamalar ve benzeri mekatronik çalışmaları hızlanmaktadır. Bütün bu gelişmeler ışığında, güncel yaklaşımlar değişime uğrayacak, istihdam değişimi zorunlu hale gelecektir. Teknolojinin ve internetin yaşamlarımızı çok hızlandırdığı günümüzde; iş tanımları, iş yapma şekilleri, iş süreçleri, finansman modelleri, çalışma yerleri ve meslekler de belirgin değişiklikler gerçekleşecektir" dedi.

Öğrencileri bilinçlendirmek ve geleceklerine vizyon oluşturmak için etkinlikler düzenlediklerini aktaran Gümüş, "Bundan sonraki süreçte de geleceğimizin teminatı siz gençlerimiz için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Programa katılan bütün öğrencilerimize ve davetimize icabet ederek ’Robot Teknolojileri ve Yapay Zeka’ konulu sunumları ile öğrencilerimize ufuk çizecek olan Prof. Dr. Raif Bayır Hocamıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Seminerde sunum yapan Prof. Dr. Bayır; Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin çalışmaları ve başarıları, robot teknolojilerinin tarihsel gelişimi, robot teknolojilerinde dünyadaki son durum, yapay zeka, türleri, temel özellikleri, yapay zekanın kullanım alanları ve geleceği konularında bilgiler verdi.

Öğrencilerin ilgiyle dinlediği seminer sonunda öğrencilerin soruları cevaplandırıldı.