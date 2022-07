Safranbolu’da öğrenciler hava araçları ile TEKNOFET’e katılma hakkı kazandı

TEKNOFEST 2022 çerçevesinde 3. İnsansız Hava Araçları yarışmasında Safranbolu Şehit Murat Akdemir Proje İmam Hatip Lisesi "AKMURAT" takımı yarıfinali geçerek 9-14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak final yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, insansız hava araçları (İHA) yarışmasının, öğrencilerin İHA teknolojileri hakkındaki farkındalıklarını arttırmayı, bu konuda çalışmalar yapmalarını teşvik etmeyi, havacılık ve savunma sanayisinin sahip olduğu rekabet gücünü arttırmayı amaçladığını belirtti.

Sosyal hayattan eğitime, ekonomiden savaş stratejilerine hayatın her alanını ilgilendiren ve etkileyen dijital bir çağın yaşandığını ifade eden Gümüş, "30-40 yılda bir gerçekleşen ve yenilenen teknolojik gelişmeler bugün artık günlük, hatta anlık olarak baş döndürücü bir hızda ortaya çıkıyor. İçinde yaşadığımız süreç de gösteriyor ki, devletlerin koruyucu gücü olan orduları güçlü kılan unsurların başında teknolojik anlamda savunma ve taarruz kabiliyetine sahip olmak geliyor. İşte hayatın her alanını kapsayan ve çok hızlı seyreden bu teknolojik gelişmelerin öncülüğünü yapanlar geleceğin dünyasında söz sahibi olacak olanlardır. Bu hıza ayak uyduramayıp gelişmelerin gerisinde kalanlar ise sadece tüketmeye ve her alanda geri kalmaya mahkum olacaklardır. Ülkemiz, son yıllarda büyük Türkiye hedefi doğrultusunda teknolojik gelişmeler alanında attığı adımlarla bu konudaki kararlılığını, iddiasını ve en önemlisi vizyonunu tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Savunma sanayi başta olmak üzere bir çok alandaki gurur verici gelişmeler ve okullarımızda başta TEKNOFEST yarışmaları olmak üzere teknolojik çalışmalarda öğrencilerimizin ilgi, heyecan ve kabiliyetleri bunun somut bir kanıtıdır. Bu çalışmalarda gençlerimize destek olan eğitim ailemizin tüm paydaşlarına teşekkür ediyor, gençlerimize üzerinde çalıştıkları projelerde ve yarışmada başarılar diliyorum" dedi.