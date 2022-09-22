Safranbolu’da Kirkille mevkiinde asfalt çalışmaları tamamlanıyor

Karabük’ün tarihi ilçesi Safranbolu’da Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiye Amirliği ekipleri Kirkille mevkiinde asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Asfalt sezonu sona ermeden hedeflenen 20 bin tonu tamamlamak isteyen Safranbolu Belediyesi asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Amaçlarının kış gelmeden önce ilçedeki asfalt çalışmalarını tamamlamak olduğunu belirten Belediye Başkanı Elif Köse, “Bu bağlamda ekiplerimiz çalışmayı tamamladıkları mahalleden ara vermeden diğer mahalleye geçiyorlar. Hedefimiz daha önce de ifade ettiğimiz gibi 20 bin tonu tamamlamak” dedi.

Emek, Camikebir, Aşağı Tokatlı Bağları gibi Mahallelerde asfalt çalışmalarının tamamlandığını dile getiren Başkan Köse, “Müdürlük ile gerçekleştirdiğimiz haftalık toplantı sonucunda belirlediğimiz çalışma programı dahilinde ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt serimine devam edeceğiz” şeklinde konuştu.