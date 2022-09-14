Safranbolu’da asfalt çalışmaları Camikebir Mahallesinde sürüyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde devam eden asfalt çalışmaları Camikebir Mahallesinde sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Asfalt Şantiye Şefliğinin ilçe genelinde asfalt çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

2022 yaz dönemi çalışmalarında 20 bin ton hedeflediklerini ve 10 bin tonun üzerine çıktıklarını ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Amacımız kış gelmeden Safranbolu’daki asfalt sorununu en aza indirmek. Bu bağlamda ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyorlar” dedi.

Camikebir Mahallesinde çalışmalarını sürdüren Müdürlük personelinin yalnızca asfalt çalışması ile kalmadığını sözlerine ekleyen Başkan Elif Köse, bununla birlikte yeni park çalışmaları, kaldırım, bordür döşeme gibi çalışmalara da devam ettiğini aktardı.