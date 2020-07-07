Safranbolu Belediyesinden kanalizasyon atık uyarısı
SAFRANBOLU BELEDİYESİ TARAFINDAN KANALİZASYONLARI TIKAYAN ATIKLARLA İLGİLİ AFİŞLİ UYARI YAPTI.
Safranbolu Belediyesi tarafından kanalizasyonları tıkayan atıklarla ilgili afişli uyarı yaptı.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, apartman ve sitelerde kanalizasyonu tıkayacak materyallerin tuvaletlere atılması nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi.
Ücretli olan vidanjör hizmetinin vatandaşın cebini yaktığını ifade eden Köse, "Ancak daha kötüsü bazen vidanjör hizmeti de sorunu çözmeye yetmiyor. Çünkü bu tıkanmalar yalnızca apartmanı veya siteyi etkilemekle kalmıyor, kanalizasyon hattında ilerleyerek yolların kazılması durumuna varıyor. Bu da hem ulaşımın aksaması, hem belediyemizin başka hizmetler için ayırabileceği bütçelerin bu sıkıntılara harcanması hem de kot altı evleri kanalizasyon basması gibi çok tatsız durumlar yaşanmasına neden oluyor. Hepimizin sağlığı, ekonomisi ve refahı için lütfen afişteki kurallara uymayı öncelik haline getirelim" dedi.
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