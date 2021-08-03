Rektör Polat, tercih yapacak öğrenciler için KBÜ’yü anlattı

Ulusal bir televizyon programına konuk olan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, üniversite tercihi yapacak öğrenciler için üniversiteyi anlattı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, ulusal bir televizyon programında yayınlanan “Eğitim Merkezi” programına katıldı. Programda, Karabük Üniversitesi tercih döneminde bulunan öğrencilere Rektör Polat tarafından anlatıldı.

“Hedefimiz 8 milyar öğrenci”

Programda konuşan Polat “Bu yıl tercih yapacak öğrencilerimiz Karabük Üniversitesinin kampüsünü ve imkanlarının yerinde gelip görürlerse tercihlerini ona göre yapabilirler. Nüfusuna oranla Türkiye’de yüzde olarak bünyesinde en fazla öğrenci bulunduran üniversiteyiz. 50 bin öğrencinin 10 binden fazlası uluslararası öğrenci. 93 farklı ülkeden öğrenciyle Türkiye’deki en fazla uluslararası öğrenciye sahip üniversiteyiz. Biz dünyanın en zeki çocuklarının peşinde koştuk. Ülkeleri gezerek oranın en iyi öğrencilerini seçerek almaya çalışıyoruz. Hedefimizi 80 milyon değil de 8 milyar olarak belirledik. Böyle olunca önünüze çok güzel bir tablo çıkıyor. Mesela bu yıl düzenlenecek TEKNOFEST yarışmalarına uluslararası öğrencilerimizle katılacağız. Örneğin tamamı Çadlı öğrencilerden oluşan drone takımı kurduk. Bu yıl TEKNOFEST yarışmalarına böyle bir katılım sağlayacağız. Oraya da çok güzel bir renk katacağını düşünüyorum. Onların ülkelerine faydalı bir şekilde daha güzel şeyler öğrenerek dönmelerini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat KBÜ’yü tercih edecek öğrencilerin çok kültürlü bir ortamda eğitim alacaklarını ifade ederek “Üniversitemizde çok kültürlü bir eğitim ortamımız var. Öğrencilerimiz; Afrika’dan, Balkanlardan, Türk Cumhuriyetlerinden çok güzel dostluklar edinmişler, dil öğrenmişler. Tek hedefimiz bu değildi tabi. Dünyanın en iyi üniversiteleri arasına nasıl gireriz diye düşündük. Kendimize bir hedef koyduk. Son iki senedir dünyanın en iyi ilk bin üniversitesi arasına giriyoruz. Güzel başarılar sağladık. Türkiye’den dünyanın en iyi üniversiteleri arasına giren 11 üniversite var. 6’sı devlet üniversitesi. Karabük Üniversitesi, Ankara ve İstanbul’daki bu 6 üniversiteden hariç listeye giren Anadolu’dan tek üniversite. Ayrıca dünya üzerinden 350’den fazla üniversiteyle iş birliğimiz bulunmaktadır” diye konuştu.

“Mezunlarımıza iş aramıyoruz, kendileri buluyorlar”

Karabük Üniversitesi, mezunları en hızlı iş bulabilen üniversiteler arasında olduğunu dile getiren Polat, “Kaliteli eğitim verdiğiniz zaman bu kendiliğinden gelen bir süreç. Siz öğrencilere iş aramıyorsunuz, onlar kendileri buluyorlar. TÜSİAD’ın ‘Bu gençlikte iş var’ programında girişimcilik bayrağını kazanmış üniversiteyiz. Üç yıl üst üste ilk üçte yer aldık. En fazla proje gönderen üniversiteyiz. Öğrencilerimizi proje yapmaya yönlendirerek onları sürekli teşvik ediyoruz. Bu da eğitimi tamamladıklarında onlara büyük bir katkı sağlıyor. Biz öğrencilerimizi yetiştirerek mezun ediyoruz. Eylül ayında inşallah öğrencilerimize buluşmayı diliyorum. Uzaktan eğitim de bin 200 akademisyenle bir buçuk yılda, bir milyon saate yakın ders işlendi. Fakat biz bu dönem öğrencilerimizi yerleşkemizde yüz yüze görmek istiyoruz. Hem kredi yurtlar kurumunun hem de özel teşebbüslerin sayesinde Karabük’te barınma sorunu da bulunmamakta” dedi.