Protokol üyeleri öğrencilerle birlikte ‘Kurtuluş Hattı’ filmini izledi

Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Milli Mücadele’nin seyrini değiştiren gizli bir operasyonu konu edinen "Kurtuluş Hattı" sinema filminin Safranbolu Cineboss’da gerçekleştirilen galasına katılarak protokol üyeleri ve öğrenciler ile birlikte filmi izledi.

Yapımcılığını Selman Kayabaşı ve Hamdi Erdoğan üstlendiği, Yusuf Aytekin ve Gülsim Ali’nin başrolleri paylaştığı ve oyuncu kadrosunda Emin Gürsoy, Nizam Namidar, Benian Dönmez, Hamdi Erdoğan, Kaan Turgut, Aybike Turan gibi önemli isimlerin yer aldığı "Kurtuluş Hattı" sinema filminde, Atatürk’ün Nutuk’ta “Kendisine teşekkür etmeyi milli ve vatani görev olarak görüyorum” dediği telgraf memuru Hamdi Bey’in hayatından esinleniliyor.