Polis ekipleri çikolata dağıtıp dolandırıcılara karşı uyardı

Karabük’ün Yenice ilçesinde polis ekipleri namaz çıkışı vatandaşlara çikolata dağıtarak dolandırıcılara karşı uyardı.

Yenice İlçe Emniyet Amiri ekipleri vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarmak konusunda çeşitli uygulamalar ve etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Vatandaşların dolandırıcılara kanmamaları için internet ve görsel medya alanında yapılan uyarıların yanı sıra polis ekipleri sokaklar ve meydanlara inerek vatandaşları yüz yüze dolandırıcılık konusunda uyarıyor. Ekipler namaz çıkışı vatandaşlara çikolata dağıtarak dolandırıcılar konusunda duyarlı davranmalarını istedi. Polis ekipleri şüpheli bir durum karşısında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları konusunda da vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.